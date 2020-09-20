ABD eşi görülmemiş bir inziva ile karşı karşıya

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad twitter hesabında’ABD'nin İran'a karşı altı BM yaptırım kararnamelerinin geri uygulanma talebinden otuz gün geçmesine rağmen, güvenlik onseyi herhangi bir harekete geçmeyerek Amerika ile karşı olduğunu söyleyip ve o talebi arşıve gönderdiğini bellirtti.ABD eşi görülmemiş bir inziva karşı karşıya kaldı ve nükleer anlaşmasına karşıtı politikası sefil bir şekilde başarısız oldu’yazdı.

İran'a silah ambargosunun uzatılmasını Washington yönetiminin uluslararası düzeydeki inzivasının bir işareti olarak nitelendirdi.

İran'ın Londra Büyükelçisi twitter hesabından paylaşım yapan,’Washington'a İran nükleer anlaşmasına ilişkin politikasını değiştirmesi için maksimum uluslararası baskı artmakta’ifadadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazar sabahı Tahran saatinde bir açıklama yaptı ve küresel muhalefete rağmen tek taraflı olarak İran'a silah ambargoları da dahil olmak üzere tüm BM yaptırımlarının yeniden başlatıldığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı silah yaptırımları da dahil olmak üzere yaptırımların BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde İran'a silah ambargosunu uzatan bir ABD karar taslağını reddetti ve Amerika Birleşik Devletleri hariç, sadece Dominik Cumhuriyeti lehte oy kullandığı halde yeniden başladığını iddia etmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, BM'nin İran karşıtı yaptırımlarının geri uygulanması telebinde bulundu Ancak Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta, ABD'nin BM'nin İran karşıtı yaptırımlarını "belirsizlik" nedeniyle eski durumuna getirme çabalarında herhangi bir adım atamayacağını söyledi.

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