Komşular olarak bölgedeki istikrarı düşünelim

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zarif BAE Dışişleri Bakanı ile video konferansta ikili işbirliğileri ve ortak bölgesel konular hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Bu görüşmede,çeşitli alanlarda ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkiler geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı..

Zarif, Bölgedeki hassas durumu hatırlatan iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliği ihtiyacını vurgulayarak, "Diğerleri bölgeyi istikrarsızlaştırmak için mevcut durumdan yararlanabilir, ancak biz komşular olarak bölgedeki istikrarı düşünmeliyiz’ diye belirtti.

Dışişleri Bakanı,Tahran ve Abu Dabi arasında bölgesel işbirliği ihtiyacının ve zorlukların iki ülke için elverişli fırsatlara dönüştürülmesi için istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı