İran'dan 2 animasyon, Hiroşima Animasyon Film Festivali'nde yarışacak

Dünya genelinden 59 filmin yarışacak Hiroşima Animasyon Film Festivali'nde Yengeç animasyonu, 3 kategoride yarışacak.

10 dakika 50 saniye süreli Yengeç, okulun tiyatro grubuna üye olmak isteyen ve sadece tiyatro oyunlarında yengeç rolü verilen utangaç bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır.

İran Öğrenciler ve Çocuklar Düşüsel Beslenme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan bu animasyon, şimdiye kadar çok sayıda yerli ve yabancı film festivalinden birçok ödül kazanmayı başardı.

Hiroşima festivaline katılan diğer İran çizgi filmi Kurdum Sürüyü Götürürüm adli animasyonda da bilinen Kurt ve Oğlak hikayesi, oyuncak sahneleme ile çocuklar tarafından sahnelenmiştir. Dijital animasyon olan bu eserde ana keçi, yavrularının yokluğununda ve yalnızlığına rağmen, sinirli kurt ile karşılaşarak, ona karşı zafer elde etmeyi başarır.

Dünyanın en önemli animsyon film festivallerinden olan Hiroşima festivali, 20-24 Ağustos tarihleri arasında katılımcı olmaksızın düzenlenecek.

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