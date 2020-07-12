'Kurdum, Sürüyü Götürürüm' çizgi filmi, Portekiz festivalinin özel ödülüne değer görüldü

13. uluslararası başarısına imza atan bu çizgi film, daha önce de Yunanistan'da düzenlenen 5. Uluslararası Maraton Animasyon Film Festivali'nin Birinci Ödülü'nü kazanmıştı.

İran Öğrenciler ve Çocuklar Düşüsel Beslenme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan bu animasyon, şimdiye kadar çok sayıda yerli ve yabancı film festivalinden birçok ödül kazanmayı başardı.

Animasyonda, bilinen Kurt ve Oğlak hikayesi, oyuncak sahneleme ile çocuklar tarafından sahnelenmiştir. Dijital animasyon olan bu eserde ana keçi, yavrularının yokluğununda ve yalnızlığına rağmen, sinirli kurt ile karşılaşarak, ona karşı zafer elde etmeyi başarır.

Kurdum, Sürüyü Götürürüm 20 Kasım'da Atina Güzel Sanatlar Okulu'nda sahnelendi. Bu animasyondan sonra Yunanistan'dan Sıcak Dalga ve Hollanda'dan bir eser, sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.