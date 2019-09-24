UNESCO, zorhane sporunu İran adına resmiyete tanıyor

Hemedan'da düzenlenen 6. Dünya İpek Yolu Konferansı sırasında konuşan Uluslararası Zorhane Sporları ve Pehlivanlık Güreşi Federasyonu Başkanı Muhsin Mehralizade, pehlivanlık geleneğinin İran'ın somut olmayan kültürel miraslarından biri olarak iki antik sporda cilve bulduğunu kaydetti.

Zorhane sporu ile pehlivanlık güreşinin resmiyete tanınması ile bu iki sporun İran'da geliştiğini vurgulayan Mehralizade, dünyanın 85 ülkesinde bu iki sporun eğitiminin yapıldığını bildirdi.

Zorhane sporu ile pehlivanlık güreşinin Olimpiyat Oyunları'nda yer alması için çaba gösterdiklerine dikkat çeken İranlı yetkili, 'Bu sporlarda önemli olan, puan almak ve kazanmak değil, bir insanın yiğitlik ve mertliğini gözler önüne sermesidir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489