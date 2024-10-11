İran Büyükelçisi: Savaş ve gerginliğin artmasını istemiyoruz; toprak egemenliğimizi savunmaya tamamen hazırız

İrevani, Perşembe akşamı yerel saatle Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın meşru savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanacağını ve yasal yanıtı hakkında Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceğini ifade etti.

İranlı diplomat, Lübnan'ın insani bir çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma bu felaketin daha da kötüleşmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi. İnsani yardımların Lübnan'a kesintisiz bir şekilde ulaşmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

İrevani, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ne hitaben, bu konseyin itibarının tehlikede olduğunu belirtti ve İslam Cumhuriyeti'nin acil eylem ve ateşkes talep ettiğini kaydetti.

Ateşkesin bir talep değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Büyükelçi, İran'ın Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejimini, Lüban ve Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve suçlar nedeniyle sorumlu tutmasını istedi.

Bu konseyin net bir mesaj vermesi gerektiğini ifade eden İrevani "İsrail rejiminin işgal ve saldırıları sona ermelidir." derken İsrail rejiminin 1701 sayılı (2006) kararını tamamen uygulaması gerekliliğinin altını çizdi.

İrevani ayrıca kriz için adil bir çözümün, Lüban'ın egemenliğinin ve bağımsızlığının tanınmasını, yasadışı işgal ve saldırıların sona ermesini ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'na saygıyı gerektirdiğini de vurguladı.