Erakçi'nin görüşmelerinin odağı Gazze ve Lübnan

Bugün öğleden sonra Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme ve istişarelerde bulunmak üzere bu Riyad'a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'yi Suudi Arabistan yetkilileri tarafından karşılandı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Erakçi'nin, İsrail'in soykırımını durdurmak ve Gazze ile Lübnan'daki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleriyle diplomatik istişareleri ve koordinasyonu çerçevesinde bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gideceğini belirtmişti.