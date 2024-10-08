Kalibaf: Ülkemize yönelik saldırıya izin vermeyeceğiz

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bir demecinde, İran'ın ülkeye yönelik herhangi bir tehditle mücadelede caydırıcı gücüne değinerek " Doğal olarak hepimizin İslam Cumhuriyeti'ndeki misyonu istikrarlı bir güvenlik sağlamaktır. İster o dönemdeki münafıklar gibi ateist gruplarda olsun veya Baas rejimi ile Saddam'ın düşmanlığa başladığı savaşta ya da başka olaylarda olsun İslam İnkılabı'nın başlangıcından günümüze kadar ülkemiz bu ilk, önemli ve temel göreve her şartta mutlaka hazır olmuştur." dedi.

Kalibaf sözlerinin devamında "Hiçbir zaman ülkeleri ele geçirme niyetinde olmadığımızı, hiçbir yerde güvensizlik yaratmaya çalışmadığımızı her zaman vurguladık; Ama aktif caydırıcılığımız öyledir ki, ülkemize yönelik saldırılara izin vermeyeceğiz. Eğer bu cesareti bulan biri varsa, bunun cevabını Gerçek Vaat 1 ve 2 operasyonunda bulacaksınız." ifadesine dikkat çekti.