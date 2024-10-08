8 Eki 2024 17:31
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News ID: 85621959
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Kalibaf: Ülkemize yönelik saldırıya izin vermeyeceğiz

8 Eki 2024 17:31
News ID: 85621959
Kalibaf: Ülkemize yönelik saldırıya izin vermeyeceğiz

Tahran, İRNA - İran İslami Şura Meclis Başkanı: Aktif caydırıcı gücümüz, ülkemize yönelik saldırılara izin vermeyecek şekildedir.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bir demecinde, İran'ın ülkeye yönelik herhangi bir tehditle mücadelede caydırıcı gücüne değinerek " Doğal olarak hepimizin İslam Cumhuriyeti'ndeki misyonu istikrarlı bir güvenlik sağlamaktır. İster o dönemdeki münafıklar gibi ateist gruplarda olsun veya Baas rejimi ile Saddam'ın düşmanlığa başladığı savaşta ya da başka olaylarda olsun İslam İnkılabı'nın başlangıcından günümüze kadar ülkemiz bu ilk, önemli ve temel göreve her şartta mutlaka hazır olmuştur." dedi.

Kalibaf sözlerinin devamında "Hiçbir zaman ülkeleri ele geçirme niyetinde olmadığımızı, hiçbir yerde güvensizlik yaratmaya çalışmadığımızı her zaman vurguladık; Ama aktif caydırıcılığımız öyledir ki, ülkemize yönelik saldırılara izin vermeyeceğiz. Eğer bu cesareti bulan biri varsa, bunun cevabını Gerçek Vaat 1 ve 2  operasyonunda  bulacaksınız." ifadesine dikkat çekti.

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