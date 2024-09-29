29 Eyl 2024 13:41
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News ID: 85611923
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Kadumi: Direnişi sürdürmeye devam edeceğiz / Küresel ikilik son bulmalı

29 Eyl 2024 13:41
News ID: 85611923
Kadumi: Direnişi sürdürmeye devam edeceğiz / Küresel ikilik son bulmalı

Tahran, İRNA - Hamas hareketinin İran temsilcisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan ettiğini ancak Birleşmiş Milletler'e davet edilip konuşma yapmasına izin verildiğini belirterek, "Bu küresel ikilik son bulmalı" dedi.

Halid Kadumi, İRNA dış politika muhabirinin, Siyonist rejimin toplu öldürme makinesinin durdurulmasına yönelik küresel ve bölgesel yeni bir inisiyatif hakkındaki sorusuna verdiği yanıtta, "Dünya, Siyonist rejimin işlediği suçları gördü" dedi.

Kadumi, "Birleşmiş Milletler'de suçlu Netanyahu konuşurken, tüm katılımcılar salonu terk etti. Hukuken de Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak ilan etti. Ama ilginç olan, ona Birleşmiş Milletler'e davet edilip konuşma izni verilmiş olması. Bu küresel ikilik son bulmalı" ifadelerini kullandı.

Hamas temsilcisi, "Bugün Netanyahu küstahça ve arsızca hareket ediyor, ama dünya ve bölge ülkelerinden ciddi bir baskı göremiyoruz" diyerek, "Bugün direnişin yolu, El-Aksa Fırtınası operasyonunun devamıdır. Kendimizi savunmak için bu yolu seçmek zorundayız ve başka bir yol yok" dedi.

Son olarak, Kadumi, "Bugüne kadar dünya sadece açıklama ve konuşma yaptı, ancak gerekli olan gerçek eylemi gerçekleştirmedi. İsrail rejimi ve Amerikan güçlerine karşı direnişi sürdürmeliyiz" diye ekledi.

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