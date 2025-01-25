İsrail'in asılsız idiaları, Lübnan ile ateşkes düzenlemelerine açık bir saygısızlıktır

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, yerel saatle cuma günü Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreterine yazdığı mektupta, İsrail rejiminin İran'a yönelik suçlamalarını temelsiz ve dayanaksız olarak nitelendirdi.

İrevani mektubunda, bu yazışmanın 13 Ocak 2025 tarihli İsrail temsilcisinin BM Genel Sekreterine ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektuba (S/2025/28) bir yanıt olduğunu vurguladı. Söz konusu mektupta, İran'ın “gelişmiş silah sistemlerini açıkça 1701 (2006) sayılı Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek Lübnan'a kaçırdığı” yönünde asılsız suçlamalar yer aldı. İran İslam Cumhuriyeti bu temelsiz suçlamayı şiddetle reddetmektedir.

İran Büyükelçisi, bu iddiaların, İsrail rejiminin 1701 (2006) sayılı Güvenlik Konseyi kararını tekrar tekrar ihlal etmesini ve Lübnan ile yapılan ateşkes düzenlemelerine açıkça saygısızlık göstermesini mazur göstermekten başka bir amaç taşımadığını ifade etti.