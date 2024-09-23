Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme peşinde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları kınıyoruz çünkü bu saldırılar İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Açıklamanın devamında "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" vurgusu yapıldı.

Bu açıklama, Siyonist ordusunun bu sabah Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine başlattığı ve hala sürdürdüğü büyük saldırıların ardından geldi.