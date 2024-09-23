23 Eyl 2024 23:21
Journalist ID: 5630
News ID: 85605470
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme peşinde

23 Eyl 2024 23:21
News ID: 85605470
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail tüm bölgeyi kaosa sürükleme peşinde

Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Siyonist rejim ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını kınarken, bu saldırıları bölgenin kaosa sürüklenmesine yönelik bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları kınıyoruz çünkü bu saldırılar İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Açıklamanın devamında "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" vurgusu yapıldı.

Bu açıklama, Siyonist ordusunun bu sabah Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine başlattığı ve hala sürdürdüğü büyük saldırıların ardından geldi.

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