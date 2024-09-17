17 Eyl 2024 18:09
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News ID: 85599736
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Lübnan, İsrail rejimini kurtarma ekiplerini bombalaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu

17 Eyl 2024 18:09
News ID: 85599736
Lübnan, İsrail rejimini kurtarma ekiplerini bombalaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu

Tahran, İRNA - Lübnan, ülkenin güneyinde bir sivil savunma aracını bombalayan İsrail rejimini BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail rejiminin Nebatiye kentine bağlı Firon köyünde sivil savunma güçlerini taşıyan bir araca düzenlediği saldırının ardından, Lübnan'ın BM'deki temsilcilik ofisi, işgalci rejim hakkında Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, saldırıda İsrail rejiminin bombalamaları sonucu çıkan yangını söndürme görevinde olan dört sivil savunma kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiğini vurguladı.
Lübnan, bu şikayetinde, İsrail rejiminin kurtarma ekiplerine, acil durum güçlerine, sağlık merkezlerine yönelik tekrarlayan, kasıtlı ve gerekçesiz saldırılarını, insan haklarının, uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık bir ihlali olarak şiddetle kınadı.

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