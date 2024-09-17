Lübnan, İsrail rejimini kurtarma ekiplerini bombalaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail rejiminin Nebatiye kentine bağlı Firon köyünde sivil savunma güçlerini taşıyan bir araca düzenlediği saldırının ardından, Lübnan'ın BM'deki temsilcilik ofisi, işgalci rejim hakkında Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, saldırıda İsrail rejiminin bombalamaları sonucu çıkan yangını söndürme görevinde olan dört sivil savunma kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Lübnan, bu şikayetinde, İsrail rejiminin kurtarma ekiplerine, acil durum güçlerine, sağlık merkezlerine yönelik tekrarlayan, kasıtlı ve gerekçesiz saldırılarını, insan haklarının, uluslararası hukuk ve insancıl hukukun açık bir ihlali olarak şiddetle kınadı.