16 Eyl 2024 12:38
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News ID: 85598160
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Hizbullah: Yemen'in Tel Aviv'e füze saldırısı İsrail rejiminin zafiyetini ortaya çıkardı

16 Eyl 2024 12:38
News ID: 85598160
Hizbullah: Yemen'in Tel Aviv'e füze saldırısı İsrail rejiminin zafiyetini ortaya çıkardı

Tahran, İRNA- Yemen'in dün Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin Lübnan Hizbullahı, bu saldırının Siyonist rejimin zafiyetini ve tembelliğini gösterdiğini vurguladı.

Lübnan Hizbullahı yayınladığı bildiride, Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime yönelik benzersiz füze saldırısını överek "Bu saldırı, hedeflerine yüksek hassasiyetle ve karmaşık askeri koşullar altında ulaşmış ve Siyonist geçici rejimin her alandaki zafiyetini ve gevşekliğini ortaya koymuştur." ifadesine yer verdi.

Hizbullah bildirinin devamında "Yemen'in asil liderliğinin İsrail rejiminin saldırganlığına tepki olarak aldığı bu cesur karar, mazlum Filistin milletine ve onun cesur direnişine desteğin, soykırım ve canice savaşın sona erene kadar devam edeceği yönündeki genel ve birleşik kanaatın bir yansımasıdır." vurgusunda bulundu.

Pazar günü Yemen silahlı kuvvetleri, işgal altındaki Filistin'de işgalci ordunun askeri hedefine ultrasonik balistik füze kullanılarak saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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