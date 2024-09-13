13 Eyl 2024 10:09
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News ID: 85594939
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El-Meyadin: Hizbullah'ın Erbain operasyonunda 22 Siyonist asker öldü

13 Eyl 2024 10:09
News ID: 85594939
El-Meyadin: Hizbullah'ın Erbain operasyonunda 22 Siyonist asker öldü

Tahran, İRNA - El-Meyadin haber kanalı, Perşembe gecesi Avrupa güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hizbullah’ın İsrail’in 8200. birimine karşı düzenlediği Erbain operasyonunda 22 Siyonist askerin öldüğünü bildirdi.

Avrupa güvenlik kaynakları, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin Siyonist rejim ordusunun 8200. birliğine Galilot üssünde gerçekleştirdiği saldırının büyük bir başarıyla sonuçlandığını ortaya koydu.

Bu kaynaklar, saldırının çok sayıda İsraillinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığını vurgulayarak, saldırı sonucunda İsrail'in 8200 istihbarat biriminden 22 askerin öldüğünü ve 74 kişinin de yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Siyonist rejim medyası Perşembe günü, Siyonist rejim ordusunun 8200. birim komutanının istifasını açıkladığını duyurdu.

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