15 Eyl 2024 10:39
Journalist ID: 5446
News ID: 85596830
T T
0 Persons

Ekler

Tel Aviv yakınlarına füze saldırısı + video

15 Eyl 2024 10:39
News ID: 85596830
Tel Aviv yakınlarına füze saldırısı + video

Tahran, İRNA - Haber kaynakları Pazar sabahı işgal altındaki Filistin'in merkezi yakınlarına bir füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi.

Tel Aviv'in doğusu ve güneyinde bulunan yaklaşık 20 yerleşim yerinde ve merkezde siren sesleri duyuldu.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, rejim ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin, Tel Aviv ve Kudüs arasındaki Lod Havalimanı üzerinde bir karadan karaya füzenin yakalandığını açıkladığını bildirdi.

Hagari, füzenin Lübnan veya Gazze'den ateşlenmediğini belirterek, Pazar sabahı İsrail'e doğru fırlatılan balistik füzenin Yemen'den atıldığını iddia etti.

Siyonist rejim ordu sözcüsü, Yemen füzesinin hava savunması tarafından başarıyla engellenemediğini de sözlerine ekledi.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .