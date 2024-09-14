Siyonistlerin Hamas ile esir takasını destekleyen gösterileri devam ediyor + video

Filistin'in "Sama" haber ajansının haberine göre, Siyonist kaynaklar, işgal altındaki Hertzelia şehrinde Yahudi yerleşimcilerin gösteri düzenleyerek Gazze'deki direnişle esir takası anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ettiğini belirtti.

İsrail rejim ordusunun Gazze’deki bombardımanı sırasında bazı Siyonist esirlerin öldürülmesi ve Netanyahu’nun Hamas ile esir takası anlaşması yapmaktaki isteksizliği, kendisine ve aşırı sağcı kabinesine yönelik öfke ve nefreti artırdı. Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkese karşı çıkması, Siyonist esirlerin özgürlüğüne karşılık Filistinli esirlerin serbest bırakılması anlaşmasına ulaşma ihtimalini ortadan kaldırdı. Tel Aviv rejiminin Gazze’nin çeşitli bölgelerine yaptığı vahşi bombardımanlar sonucunda bazı Siyonist esirler öldü ve bu durum, işgal altındaki topraklarda esir ailelerinin geniş çaplı tepkisine yol açtı.