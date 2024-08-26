İran, İngiltere'nin Gazze Savaşı Konusundaki Çifte Standartlarını Eleştirdi

İran Büyükelçiliği, Pazartesi günü sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya bölgesi hakkındaki açıklamalarının, Siyonist rejimin Filistin'deki eylemleri konusunda Londra'nın tam desteğine sahip olduğu ve diğer ülkelerin bu suçlara tepki vermekten kaçınmaları gerektiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

Mesajda, Londra'nın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik iddia edilen desteğine atıfta bulunularak, ancak ateşkes sağlanana kadar binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine dair endişenin oldukça az olduğu vurgulandı.

Birkaç saat önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Siyonist rejimin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İngiltere'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği, itidalin önemini, Gazze'de acil bir ateşkesin gerekliliğini ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını" vurguladığını açıklamıştı.

David Lammy, Siyonist rejimin Filistin'deki vahşi suçlarına ve Gazze savaşında hayatını kaybedenlerin yüksek sayısına değinmeden, Ortadoğu'da gerginliğin daha fazla tırmanmasının ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini iddia etti.