Pezeşkiyan: İran ve Irak arasında güvenlik anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyaç var

Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Irak'ın saygıdeğer başbakanı ve cumhurbaşkanı ile çok iyi görüşmeler yaptık. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretimi dost ve kardeş ülke Irak'a yapma fırsatını bulduğum için memnunum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İran ve Irak arasında imzalanan 14 iş birliği anlaşmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmenin başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, iki ülkenin jeopolitik durumu hakkında görüştüklerini belirterek, "İki ülke, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir noktada bulunuyor. Bu konuda bir uzmanlar komitesi oluşturulması konusunda görüşüldü ve iki ülke arasındaki iş birliğini artıracak stratejik ve uzun vadeli planlar ele alındı." dedi.

Teröristler ve düşmanlarla mücadele etmek için iki ülke arasında güvenlik iş birliği anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve geçmişte bölgenin istikrarını hedef alanlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, DEAŞ terörizmine ve kaçakçılıkla mücadele konusundaki iş birliğinin artacağını belirterek, önceki anlaşmaların zayıf noktalarının tespit edildiğini ve bunların giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarının devamında "Birlikte hareket edersek, ateşe düşmekten kaçınırız. Bağımsız, egemen ve güvenli bir Irak istiyoruz. Bu ülkede samimiyet, dostluk ve kardeşlik ortamının yanı sıra refahın da olmasını önemsiyoruz." derken, birlikte hareket edilirse büyük adımlar atılabileceğini ifade ederek, bu ziyaretin, görüşlerin paylaşılması ve imzalanan anlaşmalar çerçevesinde gelecekteki adımların atılması için büyük bir fırsat olduğunu ve anlaşmaların ve mutabakatların uygulanması için özel komitelerin kurulacağını da ifade etti.

Dr. Pezeşkiyan anlaşmalara bağlı kalacaklarını ve İran'da bunların sıkı bir şekilde takip edileceğini belirterek, bu konuda bir sorun yaşanmaması gerektiğini vurgularken bu konuda Sayın es-Sudani ile temas halinde olacağını söyledi.

Bölgedeki gelişmelere de değinerek değinen Cumhurbaşkanı bölgedeki gelişmelerin, soykırım işleyen ve kendini insan hakları savunucusu olarak tanıtan devletlerin desteklediği Siyonist rejimin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirterek "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçları, Batılı ülkelerin ve uluslararası örgütlerin insan hakları konusunda ne kadar sahte olduklarını gösteriyor." dedi.

Siyonist rejimin kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı suç işlediğini ve okulları, hastaneleri Amerikan ve Avrupa bombalarıyla hedef aldığını ve Siyonist rejimin kendini savunmaya çalışan her Filistinliyi terörist olarak adlandırdığını belirten Cumhurbaşkanı, "Bu, kendini savunmaya çalışanları terörist olarak nitelendiren yeni bir söylemdir." dedi.