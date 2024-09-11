Kenani'den Siyonist Rejimin Destekçilerine: İkiyüzlülüğü ve yalancılığı bırakın

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Siyonist rejime silah, füze ve yasaklı bombalar ihraç eden ülkelerin Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını eleştirerek "Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki şehirleri, evleri ve mülteci kamplarını hedef aldığı yasaklı silahlar ve bombalarla nasıl İran'ı asılsız iddialarla füze satışı nedeniyle yaptırıma tabi tutabilirler?" ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, ölümcül silahları Siyonist rejime ihraç eden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin, Siyonist rejimin Han Yunus'taki el-Mevasi kampını bombalamasının ardından ortaya çıkan korkunç görüntüler hakkında dünya kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kenani, sözlerinin sonunda, "İkiyüzlülüğü ve yalancılığı bırakın." diye ekledi.