11 Eyl 2024 18:31
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News ID: 85593991
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Kenani'den Siyonist Rejimin Destekçilerine: İkiyüzlülüğü ve yalancılığı bırakın

11 Eyl 2024 18:31
News ID: 85593991
Kenani'den Siyonist Rejimin Destekçilerine: İkiyüzlülüğü ve yalancılığı bırakın

Tahran-İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Siyonist rejime yasaklı silahlar, füzeler ve iki bin kiloluk bombalar ihraç edenler, Gazze ve Batı Şeria'daki şehirleri, evleri ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kamplarını hedef alan saldırılar düzenlerken, nasıl olur da İran'ı temelsiz iddialarla füze satışı nedeniyle yaptırımlara tabi tutma hakkını kendilerinde görüyorlar!?" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Siyonist rejime silah, füze ve yasaklı bombalar ihraç eden ülkelerin Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını eleştirerek "Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki şehirleri, evleri ve mülteci kamplarını hedef aldığı yasaklı silahlar ve bombalarla nasıl İran'ı asılsız iddialarla füze satışı nedeniyle yaptırıma tabi tutabilirler?" ifadelerini kullandı.

Kenani ayrıca, ölümcül silahları Siyonist rejime ihraç eden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin, Siyonist rejimin Han Yunus'taki el-Mevasi kampını bombalamasının ardından ortaya çıkan korkunç görüntüler hakkında dünya kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kenani, sözlerinin sonunda, "İkiyüzlülüğü ve yalancılığı bırakın." diye ekledi.

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