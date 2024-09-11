Erakçi: İran, Rusya'ya balistik füze göndermedi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Amerika ve Avrupa'nın bir kez daha yanlış bilgilere ve bozuk bir mantığa dayanarak hareket ettiğini belirterek şöyle yazdı: "İran, Rusya'ya balistik füze göndermedi. Hepsi bu. Yaptırım bağımlıları kendilerine sormalı: İran nasıl karmaşık silahlar yapabiliyor ve sizin iddianıza göre bunları satabiliyor? Yaptırımlar çözüm değil, sorunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

CNN haber ağı, belirsiz kaynaklara dayanarak, İran'ın kısa menzilli balistik füzeleri Ukrayna'daki askeri operasyonlarda kullanılmak üzere Rusya'ya gönderdiğini iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü bu habere tepki olarak, "Bu raporları gördük ancak bu haberleri doğrulama imkânımız yok." dedi.

Aynı zamanda Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bu iddiaya yanıt olarak "Bu raporları gördük ancak bu tür haberler her zaman gerçeği yansıtmayabilir. İran bizim önemli bir ortağımızdır ve ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Tüm alanlarda, hatta en hassas konularda bile iş birliğimizi ve diyaloğumuzu geliştiriyor ve bunu iki ülke halkının yararına sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.