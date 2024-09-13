Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'da Kerbela ziyaretçilerine yönelik yapılan terör saldırısını kınadı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın Ghor vilayetinde DAEŞ teröristlerinin Kerbela ziyaretçilerini karşılayanlara yönelik yaptığı canice saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Kenani, ayrıca şehitlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara acil şifa diledi.

Kenani, terörle mücadele eden yetkililere destek verdi ve bu suçun faillerinin cezalandırılması için acil önlemler alınmasını talep etti.

DAEŞ terör örgütü, Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınladığı bir mesajda, Ghor vilayetindeki Daya Kundi bölgesinde sivillere yönelik silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendi ve bu saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını iddia etti.

DAEŞ, saldırıyı Perşembe günü Afganistan'ın merkezinde, Daya Kundi ile Ghor arasındaki Karyodai köyünde gerçekleştirdiğini bildirdi.