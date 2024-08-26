Kenani: Zaman, Siyonist rejim ve destekçileri lehine değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Hamas Hareketi, Hizbullah'ın Siyonist rejimin derinliklerindeki birçok hayati ve stratejik hedefe yönelik benzersiz yanıtını övdüğünü ve tebrik ettiğini belirtti. Hizbullah’ın bu kararlı yanıtı, düşmanın suçlarının cezasız kalmayacağını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kenani, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin de Hizbullah'ın işgal altındaki toprakların derinliklerindeki operasyonunu tebrik ederek, bu saldırıların İsrail’in sadece güç dilinden anladığını ve ancak direnişin ve mücahitlerin saldırılarıyla durdurulabileceğini gösterdiğini söylediğini belirtti.

Yemen'in Ensarullah Hareketi de Hizbullah'ın yanıtını tebrik ederek Siyonist rejimin el-Hudeyde kentine yönelik saldırısına Yemen silahlı kuvvetlerinin vereceği yanıtın yolda olduğunu belirtti.

Kenani, Siyonist rejimin belki Hizbullah’ın Erbain günü düzenlediği operasyonla ilgili bazı gerçekleri gizleyebileceğini, çarpıtabileceğini veya sansürleyebileceğini, ancak mevcut gerçeklerin değişmeyeceğini iyi bildiğini vurgularken stratejik dengelerin sahte rejimin aleyhine köklü bir şekilde değiştiğini ve İsrail ordusunun yenilmezlik efsanesi uzun zaman önce boş bir slogana dönüştüğünü belirtti.

Kenani, İsrail'in terörist ordusunun etkili saldırı ve caydırıcılık gücünü kaybettiğini ve şimdi stratejik darbelere karşı kendini savunmak zorunda kaldığını, işgal altındaki topraklarda yaşayanların korku içinde olduğunu belirtirken " Direnişin askeri saldırıları, işgal altındaki toprakların derinliklerine ulaşmıştır." dedi.

Kenani, geniş kapsamlı desteklere rağmen, Siyonist rejimin artık işgal altındaki toprakların içinde kendini savunmak zorunda olduğunu, ancak sınırlı ve yönetilen bir direniş operasyonu karşısında bile saldırıların zamanını ve yerini öngörme yeteneğini kaybettiğine dikkat çekerek "Zaman, Siyonist rejim ve destekçileri lehine işlemiyor." ifadelerini kullandı.