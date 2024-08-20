Hamdan: İsrail rejiminin amacı savaşı sürdürmektir

El Cezire’ye verdiği bir röportajda, Siyonist rejimin amacının Gazze’de savaşı sürdürmek olduğunu belirten Hamdan, Joe Biden’ın önerdiği planı kabul ettiklerini, ancak ABD hükümetinin Benjamin Netanyahu’yu ikna edemediğini söyledi. İsraillilerin, Biden’ın planında yer alan önemli meseleleri göz ardı ettiğini ve bu planı kabul etmeye yanaşmadığını ifade etti.

Hamdan, Netanyahu'nun yeni ABD planını kabul ettiğini söylemesinin, ABD hükümetinin onu önceki planı kabul etmeye ikna edemediği anlamına geldiğini vurguladı. Hamas’ın üst düzey yöneticisi, Amerika'nın tüm çabalarının, Gazze’deki soykırımın devam etmesi için daha fazla zaman kazanmaya yönelik olduğunu belirtti.

Ayrıca, Hamas'ın Biden tarafından önerilen ve daha önce onayladıkları planın uygulanmasını istediklerini söyleyen Hamdan, güncellenmiş öneri hakkında tam bilgiye sahip olmadıklarını ancak Doha’ya gelen İsrail heyetinin sunduğu şartların önerilen planla çeliştiğini dile getirdi. Hamdan, herhangi bir anlaşmanın beş temel meseleyi içermesi gerektiğini, bunların arasında savaşın durdurulması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve bu bölgenin yeniden inşası gerektiğini belirtti. Hamas’ın taahhütlerine bağlı olduğunu ve bunun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e iletileceğini de sözlerine ekledi.