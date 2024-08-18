Hizbullah: Wall Street Journal'ın Fuad Şuku'un şehadeti hakkındaki anlatımı yalanlarla dolu

Hizbullah'ın medya iletişim birimi tarafından yayımlanan bir bildiride, Wall Street Journal'ın Fuad Şukr'un şehadeti hakkındaki anlatımı kesin bir şekilde yalanlandı ve bu anlatımın temelsiz ve yalanlarla dolu olduğu ifade edildi.

Bildiride "Bu raporda adı geçen üç gazetecinin hiçbiri, Hizbullah yetkililerinden hiçbiriyle asla görüşmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca "Bu yalan ve temelsiz anlatım ve ona atfedilen kaynak, yazarın hayal ürününden başka bir şey değildir ve amacı Siyonist düşman için propaganda yapmaktır. Bu yalan anlatımı herhangi bir araştırma ve doğrulama yapmadan yayınlayan söz konusu gazete ve bazı Lübnanlı ve Arap medya kuruluşları, Siyonist planlara hizmet eden bir pozisyon almışlardır." vurgusu yapıldı.

Wall Street Journal, Hizbullah yetkilisinden alıntı yaparak yayımladığı bir haberde, Fuad Şukr'un, kendisinden yedinci kattaki dairesine gitmesini isteyen bir telefon çağrısı aldıktan sonra suikasta uğradığını iddia etmişti.

Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından Fuad Şukr, kısa süre önce Siyonist rejimin güney Lübnan'a düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında şehit olmuştu.