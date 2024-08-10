BM Raportörü: İsrail, Gazze'de Amerikan ve Avrupa silahlarıyla soykırım yapıyor

Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okullarda peş peşe soykırım yaptığını söyledi. Albanese, İsrail'in Amerikan ve Avrupa silahlarıyla Gazze'de Filistin halkını soykırıma uğrattığını ve bu eylemlerin tüm "uygar milletlerin" kayıtsızlığı altında gerçekleştiğini vurguladı.

İsrail rejimi ordusu, son saldırısında Gazze şehrinin El-Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda sabah namazı kılan Filistinli sivillere hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda en az 100 Filistinli şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaklaşık 200 Filistinli sabah namazı kılarken İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldı.

Bu bombardımanda Siyonist rejim, her biri yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan üç bomba kullandı. Filistin hükümetinin Gazze'deki bilgilendirme ofisi, bu korkunç saldırıdan ABD ve İsrail rejiminin sorumlu olduğunu açıkladı. Bu ofis, işgalcilerin soykırım ve etnik temizlik politikaları doğrultusunda yeni bir katliam gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda 100'den fazla kişinin şehit olduğunu belirtti.