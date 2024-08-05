Türkiye'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı

Türkiye Dışişleri bakanlığı bu bildirisinde Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve Lübnan'da bulunan vatandaşların ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Siyonist rejimin direniş ekseninin iki önde gelen ismine yönelik kör ve korkak eylemi karşısında İran ve direniş gruplarının tepkisine ilişkin medyada çıkan tahminlere dayanarak, dünyanın pek çok ülkesi vatandaşlarından Lübnan ve İsrail'e seyahat etmemelerini, bu bölgede olmaları halinde Beyrut'u ve işgal altındaki toprakları bir an önce terk etmelerini istedi.

Benzer bir durumda İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı Asya'nın istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Beyrut'taki büyükelçilik personelinin ailelerini Lübnan'dan çıkardığını açıklamış ve bir kez daha İngiliz vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmasını istemişti.

Reuters'in aktardığına göre, Britanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada "Lübnan'daki son derece istikrarsız güvenlik durumundan çok endişeliyiz."dedi.

Daha önce Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, birçok havayolu şirketinin Lübnan'a uçuşlarını askıya aldığını veya iptal ettiğini, geri kalan uçak biletlerinin çoğunun satıldığını belirterek vatandaşlarına en kısa sürede ve ticari uçuşlar devam ederken Lübnan'ı terk etmelerini tavsiye etti.