Erdoğan'dan Biden'e: İsrail Gazze'de barış istemiyor

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesinin Gazze'de barış ve ateşkese yanaşmadığını her aşamada gösterdiğini Biden'a iletti.

Bu telefon görüşmesinde Türkiye ve ABD liderleri, ikili ilişkiler, Gazze Şeridi meselesi ve Türkiye'de gerçekleştirilen Washington ile Moskova arasındaki tutuklu değişimi konularını ele aldı.

Erdoğan, Biden'a, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında alkışlanmasının Türkiye ve dünya için derin bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın mevcut ateşkes çabalarına büyük bir darbe vurduğunu ve İsrail'in Gazze'deki çatışmaları tüm bölgeye yaymaya çalıştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için Ankara'nın tüm çabalarını sürdüreceğini de belirtti.

ABD Başkanı Biden ise bu görüşmede, Türkiye'nin Washington ile Moskova arasında gerçekleştirilen tutuklu değişiminin sağlanmasındaki çabalarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.