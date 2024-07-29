Siyonist rejimin suçlarının genişlemesi, bölge ve dünya barışı ve güvenliği için bir tehdittir

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Elio Rodriguez Perdomo, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin son gelişmeleri ve uluslararası iş birliği alanındaki önemli konular hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı vekili, İran ve Küba'nın bağımsız politikaları olan ülkeler olarak küresel tehditlere karşı birlikte hareket etmeleri ve daha aktif bir yaklaşım benimseyerek ilişkileri güçlendirmek için yeni mekanizmalar ve yöntemler aramaları gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki durum ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik devam eden suçlarına değinen yetkili, bu konuyu dünyanın en önemli insani meselesi olarak nitelendirdi ve bu suçların sürdürülmesi, artması ve genişlemesinin bölge ve dünya barışı ve güvenliği için bir tehdit olduğunu, açıkça savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu belirtti. Bu suçların önlenmesi için daha fazla ve ciddi çaba göstermemiz gerektiğini vurguladı.

Bakıri, Küba'nın Filistin'deki gelişmelere yönelik olumlu tutumunu onaylayarak, Siyonist rejimin suçları ve soykırımını durdurmak için istişarelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve bu yılın ikinci yarısında iki ülkenin ortak komisyon toplantısının yapılacağını belirtti.

Görüşmede, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Rodriguez Perdomo, Başkan ve Dışişleri Bakanı şehit Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın kaybı dolayısıyla başsağlığı diledi ve ülkesinin Başbakanının yeni Cumhurbaşkanı Mesikian'ın yemin törenine katılacağını ve bu durumun Havana ile Tahran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgi ve özeni gösterdiğini belirtti ve yeni İran hükümeti ve yetkilileri ile her yönden ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi için tam işbirliği yapmaya hazır olduklarını ilan etti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunmasına verdiği desteği ifade ederek, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı soykırımla mücadelenin Küba'nın dış politikasındaki önceliklerinden biri olduğunu belirtti ve bu konuda iki ülkenin siyasi ve uluslararası müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Küba'nın, Siyonist rejimin suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takip edilmesi ve incelenmesi için girişimde bulunan ülkeler arasına katılan üçüncü ülke olduğunu ilan etti.