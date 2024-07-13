Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de Filistinlilere yönelik saha infazlarını ortaya çıkardı

Sama Haber Ajansı'nın bugünkü haberine göre, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail (rejim) ordusunun Gazze şehrinin batı bölgelerine dört gün boyunca düzenlediği saldırılarda sivillere karşı korkunç suçlar işlediğini belirtti.

Bu insan hakları kuruluşu, bu suçların kasten adam öldürme, yıkım, sivil evlerin ve binaların ateşe verilmesini içerdiğini ekledi. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail (rejim) ordusunun Gazze şehrinin batısındaki "el-Sinaa" bölgesindeki Filistinli ailelerin evlerine saldırarak saha infazları gerçekleştirdiğini ve bu ailelerin tüm üyelerini idam ettiğini belirtti.

Daha önce de Gazze Şeridi Sivil Savunma Örgütü, Gazze şehrinin batısındaki "Tel el-Hawa" mahallesindeki binaların enkazından en az 60 şehidin cesedinin çıkarıldığını ve bu cesetlerin tamamen yandığını, kurbanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu açıklamıştı.

Bu örgüt, Cuma günü yaptığı açıklamada, işgalcilerin binaları kurbanların üzerine yıktığını belirterek, bazı ailelerin bu vahşet sonucu tamamen katledildiğini ve şehit düştüğünü ekledi. Gazze Sivil Savunma Örgütü, işgalci askerlerin Gazze şehrinin batısındaki el-Sinaa ve Tel el-Hawa mahallelerinden çekildikten sonra bazı evlerin tamamen ateşe verildiğini belirtti.

Gazze'deki resmi yardım merkezi, bu suçun geçen hafta boyunca işgalciler tarafından işlendiğini ve bölgede bulunan keskin nişancılar nedeniyle bu bölgeye erişemediklerini belirtti. Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi de yayınladığı bildiride, Tel el-Hawa mahallesindeki vahşi işgalci suçlara dair şok edici haberlerin geldiğini ve işgalci askerlerin bu mahalleden çekilmelerine rağmen çevresinde konuşlandığını belirtti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) da Siyonist rejim ordusunun Tel el-Hawa mahallesinde işlediği ve ordu geri çekildikten sonraki durumu "savaş suçu", "soykırım" ve "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği bildiride "İşgalci ordunun Tel el-Hawa'dan çekilmeden önce konut binalarını ateşe vermesi ve Filistin Sivil Savunması'nın yanan binalara ulaşmasını ve işgalcilerin bombalamaları sonucu şehit düşen aile üyelerinin cesetlerini çıkarmasını engellemesi, İsrail ordusunun insanlığı utandıracak vahşi suçlar ve vahşetler işlediğini göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırıları neticesinde şu ana kadar 38.345 kişinin şehit olduğunu ve 88.295 kişinin yaralandığını bildirdi.