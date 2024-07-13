BRICS üyesi ülkeler: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve diğer BRICS üyesi ülkelerin meclis başkanlarının katılımıyla Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen bu toplantının kapanış bildirisinde "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkeleri ile çelişen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, ticaret, enerji, sağlık ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri olan tek taraflı zorlayıcı önlemlerin kullanılmasından endişe duyuyoruz." denildi.

BRICS parlamento yetkilileri, toplantının kapanış bildirisinde ayrıca, çok taraflı, şeffaf, adil, kapsayıcı, ayrımcı olmayan ve kurallara dayalı ticaret mekanizmalarını, Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezi rolü ile ve gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere özel önem vererek desteklediklerini belirtti.

Parlamenterler, yasadışı uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve özellikle gelişmiş teknolojilerin geniş kullanımıyla tehlikeli sentetik maddelerin kötüye kullanımı tehdidinin artmasından duydukları endişeyi de dile getirdi.