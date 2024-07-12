İran'dan NATO'nun iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO zirvesinin sonuç bildirgesinin İran bölümüne tepki gösterdi.

İran’ın, Rusya'ya Ukrayna savaşı için malzeme desteği sağladığını ileri süren NATO’nun iddialarını ''asılsız’’ olarak nitelendiren Kenani, siyasi amaçlarla yapılan suçlamaları reddetti.

Kenani, ''Ne yazık ki, Ukrayna'da yaşananlar ABD liderliğindeki NATO'nun provokatif eylemlerinin sonucudur ve kriz halen devam etmektedir.'' dedi.

NATO'nun İran tutumunu eleştiren Kenani, ''Defalarca belirttiğimiz gibi, Ukrayna'daki savaşı İran ile Rusya arasındaki ikili işbirliğine bağlamaya yönelik herhangi bir girişim siyasi amaçlıdır.'' ifadesini kullandı.

Nasır Kenani, NATO'nun İran iddialarının Batı'nın Ukrayna’ya devam eden silah yardımları meşrulaştırmak için öne sürüldüğüne dikkat çekti.

İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya hiçbir zaman insansız hava aracı (İHA) sağlamadığını belirten Kenani, Tahran'ın Ukrayna'daki krize diplomatik yollardan çözüm bulunmasını ve kalıcı barışın tesis edilmesini savunduğunu kaydetti.