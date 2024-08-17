Siyonist rejim anlaşmaya varmayı erteliyor

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) üst düzey yetkililerinden Hussam Badran, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun müzakereleri ertelediğini ve ABD’nin bu rejimin suçlarını örtbas etmeye devam ettiğini belirtti.

Badran, “Filistinliler, 2 Temmuz'daki görüşmelerde mutabakata varılan hükümlere (İsraillilerin Amerikalıların desteğiyle Joe Biden'ın planına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanarak sunduğu öneri) bağlıdır” dedi.

Badran, Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının savaşı durdurma ve Gazze Şeridi sakinlerinin öldürülmesine son verme konusunda ısrar ettiğini bildirdi.