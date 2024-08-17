İran'ın yanıtını beklemek İsrail'in ekonomisine ne gibi zararlar verdi?

Ray El Yevm gazetesi Metan Hodrov'dan alıntı yaparak bir yazısında "Son iki haftadır piyasanın çöktüğüne, bazı ekonomik faaliyetlerin durduğuna ve bazılarının da kamuoyunun korkusundan dolayı büyük ölçüde azaldığına şüphe yok. Ayrıca Lübnan ve İran'ın olası saldırısına hazırlık amacıyla atılan adımlar da ekonomik faaliyetleri etkiledi." ifadelerine yer verdi.

"İsrail'deki çeşitli ekonomik sektörler kaos içinde." diyen Hodrov İşgal altındaki topraklarda tatillerin, uçuşların ve turistik gezilerin iptaline değinerek "İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki oteller, turistik alanlar ve tatil köyleri güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayken, yerleşim yerlerinin yöneticileri bu bölgede can kaybı korkusu nedeniyle büyük festivaller düzenlemekten çekiniyor." ifadelerini kullandı