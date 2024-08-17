17 Ağu 2024 15:06
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News ID: 85570823
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İran'ın yanıtını beklemek İsrail'in ekonomisine ne gibi zararlar verdi?

17 Ağu 2024 15:06
News ID: 85570823
İran'ın yanıtını beklemek İsrail'in ekonomisine ne gibi zararlar verdi?

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin kanal 13'ünün ekonomik analisti "Şehitlerin suikastine yönelik İran'dan tepki beklentisi ve Lübnan'ın İslami direnişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ün İsrail'e ağır ekonomik darbeler indirmesine neden oldu." dedi.

Ray El Yevm gazetesi Metan Hodrov'dan alıntı yaparak bir yazısında "Son iki haftadır piyasanın çöktüğüne, bazı ekonomik faaliyetlerin durduğuna ve bazılarının da kamuoyunun korkusundan dolayı büyük ölçüde azaldığına şüphe yok. Ayrıca Lübnan ve İran'ın olası saldırısına hazırlık amacıyla atılan adımlar da ekonomik faaliyetleri etkiledi." ifadelerine yer verdi.

"İsrail'deki çeşitli ekonomik sektörler kaos içinde." diyen Hodrov İşgal altındaki topraklarda tatillerin, uçuşların ve turistik gezilerin iptaline değinerek "İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki oteller, turistik alanlar ve tatil köyleri güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayken, yerleşim yerlerinin yöneticileri bu bölgede can kaybı korkusu nedeniyle büyük festivaller düzenlemekten çekiniyor." ifadelerini kullandı

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