Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin İran İHA'larına ilgisi

Bu Amerikan düşünce kuruluşu, Biden yönetimi İsrail'e yönelik İran ve vekil güçlerinin füze ve drone saldırılarını engellemeye veya sınırlamaya çalışırken, Ortadoğu'nun şu anda İran'ın silah ve mermileriyle dolup taştığını hatırlamanın akıllıca olduğunu belirtti.

Bu rapor, Lübnan'da bazı İran silahlarının varlığına işaret ederek, Yemen'in Ensarullah grubunun Tel Aviv'e karşı gerçekleştirdiği ve bir kişinin ölümüne neden olan ilk tarihi uzun menzilli insansız hava aracı saldırısının da İran yapımı bir drone ile gerçekleştirildiğini ve 2600 kilometrelik uçuş mesafesini kat ettiğini belirtti.

Bu Amerikan düşünce kuruluşunun analizinde "Bunlar sadece mevcut endişe verici konular değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası elverişli bir ortamdan yararlanarak silah satıcısı olmaya çalışıyor. İran'ın çıkarlarını sağlayan avantajlardan biri de Tahran'ın düşük maliyetli sistemlerinin, özellikle dronlarının, savaş alanındaki uygun performansıdır. Bunun belirgin bir örneği, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta önemli bir rol oynayan Shahed-136 dronudur; Moskova, savaşın ilk iki yılında bu drondan 4600 tanesini ateşledi. Aynı drone, kısa bir süre önce Tel Aviv'e ulaşmıştı." ifadeleri yer aldı.

Bu rapor, İran dronlarının Ukrayna ve İsrail'in çok ötesine geçtiğini ve en az iki kıtada daha görüldüğünü vurgularken, İran'ın silahlarının uluslararası çatışmalarda kullanımını gösterdiğini iddia etti ve ayrıca Tahran'ın Venezuela'ya yerli drone üretiminde yardımcı olduğunu ve Latin Amerika ülkesinin silahlı kuvvetleri, İran'ın Muhacir-2 drone'unu ANSU-100 adıyla ve ayrıca İran'ın Şahid-171 drone'una çok benzeyen ANSU-200 adıyla kullandığını ifade ederken Etiyopya'da da ise ordunun Muhacir-6 dronundan faydalandığını da bildirdi.