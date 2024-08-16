Pezeşkiyan: İran ve Endonezya arasındaki ilişkilerin derinleşmesi İslam dünyasının birliğini artırır

Cuhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yayınladığı mesajında, Endonezya'nın bağımsızlık yıldönümünü bu ülkenin halkına ve hükümetine kutlayarak "İran İslam Cumhuriyeti, İran ve Endonezya'nın çeşitli alanlardaki ilişkilerinin derinleşmesinin İslam ümmetinin birliği ve uluslararası barış ve istikrarın yayılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır." dedi.

Pezeşikyan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya gönderdiği mesajda "Tarihi bağlar ve iki ülkenin ortak ilgileri ve ayrıca çeşitli alanlarda mevcut olan geniş kapasitelere dikkat çekerek, yakın ilişkilerin, kalıcı dostluğun ve karşılıklı ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin devamını umut ediyorum." ifadeleri yer aldı.