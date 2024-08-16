Bakıri: Haniye suikastı affedilmez bir suçtur

Ali Bakıri, 15 Ağustos 2024 Perşembe akşamı Hindistan'ın 77. Bağımsızlık Yıldönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada "Sevinçle ve içtenlikle, dost ülke Hindistan'ın 78. Devrim Yıldönümünü kutluyorum ve bu vesileyle hükümeti, halkı, Büyükelçi ve diplomatik misyon mensuplarını ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

Bakıri, bağımsızlığın tüm milletler için büyük bir değer taşıyan anlamlı bir kelime olduğunu ve ırk, renk, din ve coğrafya tanımadığını vurguladı. Bağımsızlığa sahip olmanın tüm milletler için gurur kaynağı olduğunu, bu uğurda en büyük fedakarlıkları yapmaya ve canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirtti. Hindistan halkının, işgalci güçlerin boyunduruğundan kurtulmak için verdikleri mücadeleyi desteklemek gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Vekili konuşmasının devamında, bugün tüm özgürlük yanlısı insanların Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine saygı duyduğunu ve Siyonist rejimin insanlığa karşı işlediği soykırım, savaş suçu ve çocuk katliamını kınadıklarını, bunun da insan sevgisi ve özgürlük arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak üzere resmi davetli olarak Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'ye yapılan suikastın kesinlikle affedilmez bir suç olduğunu, bu olayın İran'ın ulusal egemenliğini, ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölge istikrarını bozduğunu söyledi. Bu nedenle, tüm dünya devletlerinin bu suçu şiddetle kınaması ve bu suç işleyen çocuk katili rejime karşı caydırıcı önlemler alması gerektiğini vurguladı. İran'ın misilleme yapma hakkının saklı olduğunu ve bu hakkı kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

Bakıri, Hindistan hükümetinin stratejik bağımsızlık ve özerklik yolunu ulusal strateji olarak seçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti, tek taraflılığa karşı çıkan ve çok taraflılığı güçlendiren güçlü bir Hindistan'ı küresel arenada desteklemektedir ve Hindistan'ın ekonomik büyümesi ve küresel konumunun güçlenmesinin bölgedeki barış ve kalkınmayı da güçlendireceğine inanmaktadır.

Hindistan'ın 77. Bağımsızlık Yıldönümü Töreni, Hindistan'ın İran Büyükelçisi Rudra Gaurav Shrest'in ev sahipliğinde Tahran'daki Espinas Palace Oteli'nde gerçekleştirildi.