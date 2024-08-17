Bakıri: Amerika tarafsız bir arabulucu değil, Siyonistlerin suç ortağıdır

Ali Bakıri Keni sanal ortamda sosyal medya sayfasında " Bu akşam, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın telefon görüşmesine cevaben, Gazze'de Siyonist soykırımını durdurmaya yönelik görüşmelerin ikinci gününde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerini paylaştı.

Bakıri mesajının devamında "Doha'da bugünkü müzakerelerin süreç ve sonuçlarına değinen Muhammed bin Abdulrahman El Sani, işgalci rejimin Gazze'deki suçlarını durdurma konusunda güven verici bir nokta olacak bir anlaşmaya varılmasının önündeki son sorunları ve engelleri anlattı." ifadelerine yer verdi.

"Siyonistlerin Gazze'deki saldırganlığına ve suç niteliğine değinerek, Tel Aviv'i yöneten suç çetesinin ve onların en önemli destekçisi ABD'nin müzakere masasındaki sahtekarlığı konusunda uyardım." diyen Bakıri "Amerika, Siyonistlere savaş silahları sağlayarak tarafsız bir arabulucu değil, suç ortağıdır; bu nedenle Siyonist saldırganları Gazze'deki cinayetleri ve suçlarını durdurmaya zorlamak için tüm kapasiteyi kullanmaya vurgu yaptım." ifadesine vurgu yaptı.