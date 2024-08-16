Hizbullah yeraltı füze tesislerini tanıttı+ Video

El-Manar televizyonunda yer verilen görüntülere göre, Lübnan Hizbullah'ı, "İmad 4" adlı yeraltı füze tesislerinin videosunu yayınladı.

El-Meyadin televizyonu da bu tesislerin gizlice inşa edildiğini ve düşman saldırılarına karşı yeterince sağlam olduğunu belirtti.

Videonun bir bölümünde, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın gelecekteki herhangi bir savaşa karşı Arapça, İbranice ve İngilizce dillerinde tehditleri ve Filistin'in işgal altındaki topraklarının tamamını hedef alma kapasitesi yer alıyor.

Videoda ayrıca, dağların içinde yer alan büyük füze fırlatma rampalarına sahip "İmad 4" adlı devasa askeri tesisin görüntüleri de bulunuyor.

Bu haber, kısa süre önce İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın eski ekonomik danışmanı Ram Aminakh'ın, Hizbullah'ın füze stokları açısından dünyadaki beş büyük güçten biri olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Aminakh, İsraillilerin Hizbullah'tan gelen tehditlerin boyutunu anlamadığını belirterek, Hizbullah'ın büyük bir füze cephaneliğine sahip olduğunu ve Amerika, Çin, Rusya ve Almanya ile birlikte bu alanda beş büyük güçten biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail rejiminin Lübnan ile yüzleşmeden Hizbullah'la başa çıkamayacağını söyledi.

Benzer şekilde, Amerikan "Media Line" haber sitesi, Lübnan Hizbullah'ının, on binlerce savaşçı ve 100 binden fazla füzesiyle İsrail rejimi için büyük bir askeri tehdit oluşturduğunu bildirmişti.

Öte yandan, İsrail rejiminde "Güvenlik" olarak bilinen hareketin başkanı Amir Avivi, Güney Lübnan'da Hizbullah kabusu ile yaşamaya devam edemeyeceklerini belirtti.