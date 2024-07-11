11 Tem 2024 16:12
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News ID: 85536525
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NATO'nun İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında askeri yardım ettiği iddiası reddedildi

11 Tem 2024 16:12
News ID: 85536525
NATO'nun İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında askeri yardım ettiği iddiası reddedildi

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinin kapanış bildirisinde yer alan, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaları tamamen temelsiz ve siyasi amaçlı olarak nitelendirdiğini ve bu iddiaları reddettiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Washington'daki NATO zirvesinin bildirisinin bir bölümüne tepki olarak, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların tamamen temelsiz ve siyasi amaçlı olduğunu belirtti ve bu iddiaları reddettiğini vurguladı.

Kenani, Ukrayna'da gördüğümüz durumun, NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde yürüttüğü kışkırtıcı politikaların bir sonucu olduğunu ve bu durumun devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki ikili işbirliğini Ukrayna savaşıyla ilişkilendirme çabalarının sadece art niyetli siyasi amaçlarla yapıldığını ve Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları meşru göstermeye yönelik olduğunu ifade etti.

Kenani ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanması yolunda yapıcı ve istikrarlı bir rol oynamaya çalıştığını, Ukrayna çatışmasında Rusya'ya hiçbir insansız hava aracı vermediğini ve bu krizin siyasi yollarla çözülmesi ve kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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