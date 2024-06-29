El-Meyadin televizyonunda yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada "Mücahitlerimiz, düşmanın 'Meskav Am' üssündeki casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef aldılar" dedi. Hizbullah, bu saldırıda hedeflerin kesin ve doğrudan vurulduğunu belirtti. Siyonist medya da bu konuda, Lübnan topraklarından fırlatılan roketlerin ardından El-Celil El-Âliya" bölgesinde yangın çıktığını bildirdi.
Hizbullah Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını hedef aldı
29 Haz 2024 16:57
News ID: 85524271
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah'ı bugün işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını hedef aldığını duyurdu.
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