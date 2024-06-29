Hizbullah Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını hedef aldı

El-Meyadin televizyonunda yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada "Mücahitlerimiz, düşmanın 'Meskav Am' üssündeki casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla hedef aldılar" dedi. Hizbullah, bu saldırıda hedeflerin kesin ve doğrudan vurulduğunu belirtti. Siyonist medya da bu konuda, Lübnan topraklarından fırlatılan roketlerin ardından El-Celil El-Âliya" bölgesinde yangın çıktığını bildirdi.