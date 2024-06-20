Muhbir: Hiçbir ülke İran'ın bölgedeki tutumunu gözardı edemez

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir bugün Reşt-Hazar Demiryolu’nun açılış töreninden sonra yaptığı açıklamada, bazılarının geçmişte müzakere, diplomasi ve dünyayla iletişim kurma konusunda iddiada bulunduklarını ancak komşu ülkelerle bile ilişkileri olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, “Ancak Ayetullah Reisi son derece güncel bir yaklaşımla bölgedeki tüm ülkelerle bu bağlantıları kurmayı ve sorunları çözmeyi başardı. ” dedi.

Muhammed Muhbir, “Bazı ülkeler Şanghay ve BRICS gibi kuruluşlara üye olup Avrasya'da yer almak isterken, biz bugün bunların hepsiyle iletişim halindeyiz ve 24 saat içinde onlarla iletişime geçerek konuları takip edip sorunları çözüyoruz. ” ifadesini kullandı.

Muhbir, İran’ın artık uluslararası denklemleri tamamen değiştirdiğini belirtirken "İslam İnkılabı Rehberi’nin ifadelerine göre Ayetullah Reisi doğru yolu seçti ve Allah'ın lütfu ile bu yol devam edilecektir. ” diye kaydetti.