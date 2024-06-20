Reşt-Hazar demiryolu hattı hizmete girdi

37 km uzunluğundaki Reşt-Hazar demiryolu (Rasht-Pirbazar 25,3 km, Hazar limanı 9,7 km ve Enzeli Serbest Bölgesi içinde 2 km) Cumhurbaşkanı Vekili'nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle bugün hizmete açıldı.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu demiryolu güzergahı, Kuzey-Güney deniz koridorunun son bölümü olarak hizmete açıldı. ” dedi.

Hadımi, “Reşt-Hazar demiryolu hattı 37 km uzunluğunda ve 40 km ray döşemesiyle mayıs ayında tamamlanmıştır. Bu demiryolu hattı yedi milyon tona kadar yük taşıma ve 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.” ifadesini kullandı.

Bu demiryolunun bir kanadının Bender Enzeli'ye, diğer kanadının ise Astara limanına bağlandığını belirten Hadımi, “Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen kargo ve mallar bu güzergah üzerinden Hazar Denizi'ne ve ardından Rusya'nın Astrahan limanına taşınacak.” ifadelerinde bulundu.

Hadımi ayrıca “Bu güzergah Süveyş Kanalı'ndan geçen mevcut rotaya göre 45 günlük süreyi 25 güne, maliyeti ise yüzde 30 oranına düşürüyor. ” dedi.

Kuzey-Güney deniz koridorunun son bölümü olan bu demiryolu Fars Körfezi’ni Hazar Denizi'ne bağlamakta ve 300 bin yolcunun yanı sıra ilk yıl 3 milyon ton, sonraki yıllarda ise 7 milyon tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip.