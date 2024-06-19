Son 24 saatte 12 Siyonist asker yaralandı / savaşın başından bu yana 3.860 yaralı

El-Cezire'de yer alan habere göre, Siyonist rejim ordusu bir açıklama yaparak son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 12 askerinin yaralandığını itiraf etti. Açıklamaya göre, savaşın başlangıcından bu yana 3.860 asker yaralandı ve bunlardan 1.947'si Gazze Şeridi'ndeki kara muharebeleri sırasında hedef alındı. Ayrıca açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 662 subay ve askerin öldüğü belirtildi.

Haberde, yaralıların 582'sinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Bazı Siyonist medya kuruluşları, İsrail ordusunun kayıplarını açıklarken uyguladığı sıkı sansüre dikkat çekti. Bu sansür, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşta Siyonist askerlerin yüksek kayıplarından ve işgal altındaki topraklarda daha fazla iç tepkiden korkulmasından kaynaklanmakta.

Siyonist medya daha önce, İsrail ordusunun açıkladığı yaralı sayıları ile rejimin hastanelerinin verdiği sayılar arasında büyük bir fark olduğunu ortaya koymuştu.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12 de daha önce, ordunun hastane yetkililerinden orduyla koordine edilmeden herhangi bir kayıp istatistiği yayınlamamalarını istediğini açıklamıştı.