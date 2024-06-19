19 Haz 2024 17:45
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News ID: 85514254
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Hizbullah’ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik yeni füze ve roket saldırıları

19 Haz 2024 17:45
News ID: 85514254
Hizbullah’ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik yeni füze ve roket saldırıları

Tahran, İRNA- Medya kaynakları bugün Lübnan Hizbullahı’nın birkaç füze ve roket saldırısıyla işgal altındaki Kuzey Filistin'deki mevzileri hedef aldığını bildirdi.

El Meyadin ağı bu konuda Hizbullah’ın işgal altındaki Kuzey Filistin’deki “Galile Parmakları” bölgesine bir grup füze ve roket fırlattığını duyurdu. Haberde yer verilen bilgilere göre, saldırının ardından çeşitli bölgelerde, özellikle Kiryat Şimona, Kfar Giladi ve Metsuba'da sirenler devreye girdi.

Siyonist medya, son saldırıda Kiryat Şimona'ya yaklaşık 30 füzenin fırlatıldığını ve bu füzelerin isabet etmesi sonucu evlerde ve bazı mevzilerde yıkım meydana geldiğini  ve  çeşitli bölgelerinde yangın çıktığını duyurdu.

Bazı Siyonist kaynaklar da bu rejimin yetkililerinin Safed şehrini ve çevresindeki yerleşim yerlerini tahliye etme kararı aldığını bildirdi.

Bu bağlamda, Lübnan Hizbullahı bir açıklama yaparak şöyle dedi: “Kiryat Shmona’daki 769. Doğu Tugayı karargahını onlarca Katyuşa füzesi ve top mermisi ile bombaladık.”

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