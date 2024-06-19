Hizbullah’ın Siyonist rejimin mevzilerine yönelik yeni füze ve roket saldırıları

El Meyadin ağı bu konuda Hizbullah’ın işgal altındaki Kuzey Filistin’deki “Galile Parmakları” bölgesine bir grup füze ve roket fırlattığını duyurdu. Haberde yer verilen bilgilere göre, saldırının ardından çeşitli bölgelerde, özellikle Kiryat Şimona, Kfar Giladi ve Metsuba'da sirenler devreye girdi.

Siyonist medya, son saldırıda Kiryat Şimona'ya yaklaşık 30 füzenin fırlatıldığını ve bu füzelerin isabet etmesi sonucu evlerde ve bazı mevzilerde yıkım meydana geldiğini ve çeşitli bölgelerinde yangın çıktığını duyurdu.

Bazı Siyonist kaynaklar da bu rejimin yetkililerinin Safed şehrini ve çevresindeki yerleşim yerlerini tahliye etme kararı aldığını bildirdi.

Bu bağlamda, Lübnan Hizbullahı bir açıklama yaparak şöyle dedi: “Kiryat Shmona’daki 769. Doğu Tugayı karargahını onlarca Katyuşa füzesi ve top mermisi ile bombaladık.”

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