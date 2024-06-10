10 Haz 2024 12:18
Journalist ID: 5630
News ID: 85504265
T T
0 Persons

Ekler

Bakıri: İran'ın BRICS üyeliği, şehit Reisi ve şehit Emir Abdullahiyan'ın kalıcı mirasıdır

10 Haz 2024 12:18
News ID: 85504265
Bakıri: İran'ın BRICS üyeliği, şehit Reisi ve şehit Emir Abdullahiyan'ın kalıcı mirasıdır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS’ üye olmasından sonra bu gruba üye ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılan ilk toplantıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bu sabah, Rus yetkililer ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’nin karşılamasıyla Rusya'nın Nijniy Novgorod kentine ulaştı.

Bakıri burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran'ın BRICS üyeliği, şehit Ayetullah Reisi ve şehit Emir Abdullahiyan'ın kalıcı mirasıdır.” dedi.

Bugünkü BRICS toplantısına aktif olarak katılacaklarını belirten Bakıri, “Toplantı çerçevesinde ayrıca farklı ülkelerin yetkilileri ile karşılıklı, bölgesel ve küresel konularda istişarelerde bulunacağız.” ifadesini kullandı.

Bu ziyaret kapsamındaki planlarını açıklayan Bakıri, “Salı günü bu toplantıya bir grup gelişmekte olan ülke de katılacak. Bu önemli bir gelişme ve BRICS'in faaliyet kapsamını diğer ülkeler arasında genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .