Bakıri: İran'ın BRICS üyeliği, şehit Reisi ve şehit Emir Abdullahiyan'ın kalıcı mirasıdır

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bu sabah, Rus yetkililer ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali’nin karşılamasıyla Rusya'nın Nijniy Novgorod kentine ulaştı.

Bakıri burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran'ın BRICS üyeliği, şehit Ayetullah Reisi ve şehit Emir Abdullahiyan'ın kalıcı mirasıdır.” dedi.

Bugünkü BRICS toplantısına aktif olarak katılacaklarını belirten Bakıri, “Toplantı çerçevesinde ayrıca farklı ülkelerin yetkilileri ile karşılıklı, bölgesel ve küresel konularda istişarelerde bulunacağız.” ifadesini kullandı.

Bu ziyaret kapsamındaki planlarını açıklayan Bakıri, “Salı günü bu toplantıya bir grup gelişmekte olan ülke de katılacak. Bu önemli bir gelişme ve BRICS'in faaliyet kapsamını diğer ülkeler arasında genişletme konusundaki kararlılığını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.