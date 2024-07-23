Filistin, İsrail'in Paris Olimpiyatları'ndan çıkarılmasını talep etti

Al-Arabi Al-Cedid'in web sitesinde yer alan habere göre, Filistin Olimpiyat Komitesi, Thomas Bach'a yazdığı mektupta, özellikle Gazze'de bulunan Filistinli sporcuların güvenli seyahat hakkından mahrum olduğunu ve devam eden çatışmalar nedeniyle büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Filistin Olimpiyat Komitesi, yaklaşık 400 Filistinli sporcunun öldürüldüğünü ve spor tesislerinin yıkılmasının, şu anda ağır kısıtlamalar altında olan sporcuların durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Komite ayrıca, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğuna dair son görüşüne de atıfta bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı ise daha önce, Paris Olimpiyatları boyunca İsrailli sporcuların 24 saat koruma altında tutulacağını açıklamıştı.