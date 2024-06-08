ABD'li eski istihbarat subayı: BRICS yakında G7 grubuna meydan okuyacak

Sputnik haber ajansı bir yazıda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nu (SPIEF) sonlandırırken, toplantıdaki son konuşmasında ülkesinin Brezilya, Rusya ve Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan en büyük beş ekonominin yer aldığı BRICS toplantısını Kazan şehrinde düzenlemeye hazır olduğu vurgulandı. Putin, toplantıda Rusya'nın Batı'nın ekonomik hegemonyasının ötesinde bir geleceği kabul ettiğini duyurdu." ifadelerine yer verdi.

Bu yazının devamında ise "BRICS ülkelerinin ekonomileri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nden oluşan G7 ülkelerine göre daha yüksek bir ortalama büyümeye sahip olduklarını gösteriyor.BRICS devam eden yüksek büyüme oranları ve grubun daha fazla üye ekleme yeteneği ile, yirmi yıl içinde G7'yi geride bırakacak gibi görünüyor." ifadeleri dikkat çekti.