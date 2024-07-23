Amerikalı Yahudi doktorun ifşası: İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki çocukların baş ve kalplerini hedef alıyor

Gazze'deki hastanelerde gönüllü olarak bir süre çalışan Amerikalı Yahudi doktor "Mark Perlmutter," CBS televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ordusunun keskin nişancılarının, aralarında Gazze'deki çocukların da bulunduğu sivilleri kasten hedef aldığını söyledi.

Gazze'de çocukların öldürülmesinin kasıtlı olup olmadığı hakkında konuşan Perlmutter, "İsrail'in en iyi keskin nişancıları, yanlışlıkla bir çocuğu iki kez hedef almaz!" dedi. Amerikalı cerrah, "Elimde, keskin nişancıların tam olarak kalplerini hedef aldığını gösteren iki Filistinli çocuğa ait belgeler ve tıbbi görüntüler var ve bu tesadüf olamaz," diye ekledi.

Son otuz yılda, dünyanın savaş bölgelerinde ve kriz bölgelerinde kırk kez zorlu tıbbi görevlerde bulunduğunu belirten Perlmutter, "Gazze'de geçirdiğim ilk haftada gördüğüm katliam, son otuz yılda gördüğüm her şeyle eşdeğerdi," dedi.

Gazze savaşında yaralanan ve ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu vurgulayan Perlmutter, "Hayatım boyunca bu kadar çok yanmış ve parçalanmış çocuk görmemiştim," diye ekledi.

Temmuz ayının başlarında, Siyonist "972" dergisi de Siyonist askerlerin Gazze'de suç işlemekte sınır tanımadıklarını ve yasak bölgeye giren her kişiyi, çocuk veya kadın demeden hedef alabileceklerini itiraf etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre, Gazze'de yaklaşık 16.000 Filistinli çocuk şehit oldu ve 38.000 çocuk da yaralandı, ki bunların birçoğu hayatlarının geri kalanını engelli olarak geçirmek zorunda kalacak.