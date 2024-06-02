İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

İsveçli bir yetkilinin İran hakkında ileri sürdüğü asılsız suçlamalarının ardından Tahran'daki İsveç Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan İsveçli diplomata Siyonist rejimin etkisi altında kalan sahte ve uydurma bilgilere dayalı açıklamalara ilişkin İran'ın itirazları iletildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa bölümü Genel Müdür Yardımcısı bu görüşmede, “Asılsız iddiaların yayınlanması, bazı tarafların iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkileri bozma niyetini gösteriyor. Buna dayanarak İsveç yetkililerinin şüpheli akışlara karşı daha dikkatli olması bekleniyor” dedi.