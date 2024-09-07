İran'ın Rusya Büyükelçisi: Pezeşkiyan ve Putin, BRICS Zirvesi'nde bir araya gelecek

Kazım Celali, TASS'a yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Kazan'da düzenlenecek BRICS liderler zirvesine katılacağını ve Rusya Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planladığını söyledi.

İran Büyükelçisi açıklamalarının devamında "İnanıyorum ki İran Cumhurbaşkanı Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılacak. Şu anda bu ziyarete hazırlanıyoruz ve bu ziyaretin ikili ilişkiler açısından faydalı ve başarılı olması için çalışıyoruz." dedi.

Celali, ikili ilişkiler bağlamında Vladimir Putin ile görüşmenin yanı sıra diğer liderlerle ikili görüşmeler, İran toplumu ile buluşma ve bu zirvede bir konuşma yapılmasının planlandığını belirtti.

Rusya, 1 Ocak 2024'te BRICS başkanlığını devraldı. BRICS liderler zirvesi Ekim 2024'te Kazan'da düzenlenecek. İran, 1 Ocak 2024'te BRICS'e katıldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS, adını bu ülkelerin baş harflerinden almıştır. Ancak BRICS artık İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya gibi ülkeleri de içermektedir.

Şu anda dünya nüfusunun neredeyse yarısı, küresel ham petrol üretiminin yüzde 40'ından fazlası ve dünya genelindeki ihracatın yaklaşık yüzde 25'i BRICS üye ülkelerine aittir.

BRICS’in 14. liderler zirvesi bu yıl 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.